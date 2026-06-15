Harden napriso og kadyot sa Houston

Giaresto sa mga awtoridad si Cleveland Cavaliers guard James Harden niadtong Dominggo, Hunyo 14, 2026 (PH time) sa Houston human nasuta nga adunay pusil sa lingkuranan sa sakyanan nga iyang gipanag-iya.
Basi sa Harris County court records, nakaplagan kini alas 3:41 sa kadlawon ug gidakop si Harden paglabay sa kapin sa usa ka oras.
Hinuon, nakagawas ra dayon si Harden human kini nipiyansa og $100.
Si Harden mahimo nang free agent sa National Basketball Association (NBA) inig human sa buwan sa Hunyo. / Gikan sa wires