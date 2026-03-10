Superbalita Cebu

Harden narehistro og 29,000 puntos

Nahilakip ang bag-ong sakop sa Cleveland Cavaliers nga si James Harden sa hamubong listahan sa mga magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga nakaabot og 29,000 puntos o labaw pa.

Nahitabo kini human siya nakamugna og 21 puntos sa kadaugan sa Cavaliers batok sa Philadelphia 76ers, 115-101, kagahapon, Martes, Marso 10, 2026 (PH time).

Sa kinatibuk-an, nakahipos na si Harden og 29,017 puntos, nga ikasiyam sa all-time scoring list.

Sa kasaysayan, siyam pa lang ka mga magduduwa ang nakaabot og 29,000 puntos nga gipangulohan ni LA Lakers superstar LeBron James (43,127). / Gikan sa wires

