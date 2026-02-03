Harden posibleng mabalhin sa Cavs

Naglihok ang Los Angeles Clippers ug ang kampo ni James Harden kon aduna ba sila’y mahan-ay nga kasabutan sa dili pa ang trade deadline sa National Basketball Association (NBA) karong Biyernes, Pebrero 6, 2026 (PH time).
Usa ka kasaligang tinubdan sa ESPN nag-ingon nga usa ang Cleveland Cavaliers sa seryusong mga ningpadayag og intensyon nga mokuha sa 36 anyos nga beterano.
Ang Clippers maoy ikalimang team sa NBA nga naduwaan ni Harden sunod sa Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, ug Philadelphia 76ers. / Gikan sa wires