Gilaumang molanat og tulo ka semana nga dili makaduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) si San Antonio Spurs Fil-Am star Dylan Harper human siya na-diagnose nga nakasinati og left hip rotator strain nga angol.
Nasinati kini ni Harper human siya nakakin-as sa ulahing bahin atol sa kapildihan sa Spurs batok sa Detroit Pistons, 93-105, niadtong Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026 (PH time).
Hinuon kon paspas ang dagan sa pagpaalim ni Harper, puwede siyang makabalik na pagduwa inig labay sa usa o duha ka semana. / Gikan sa wires