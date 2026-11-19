Sa labing unang higayon sa 2026-27 National Basketball Association (NBA), makapalta og duwa si San Antonio Spurs Fil-Am Star Dylan Harper sa ilang pag-host sa Los Angeles Clippers karong Biyernes, Nobiyembre 20, 2026 (PH time).
Kini gumikan sa iyang nasinating angol (left hip soreness) atol sa kapildihan sa Spurs batok sa Detroit Pistons, 93-105, niadtong Miyerkules, Nobiyembre 18.
Sa hinapos nga bahin ning maong duwa, nadakin-as si Harper nga maoy hinungdan sa iyang pagkaangol.
Si Harper nag-average og 18.4 puntos, 5.4 rebounds, ug 4.5 assists sa season. / Gikan sa wires