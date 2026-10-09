Harper gitambagan moduwa sa Gilas

Gisugyotan ni ESPN senior National Basketball Association (NBA) Writer Brian Windhorst si San Antonio Spurs Fil-Am guard Dylan Harper nga moduwa kini sa Gilas Pilipinas sa ugma damlag.
Matod ni Windhorst nga sangko sa langit ang limitasyon alang ni Harper human impresibo niining gipakita sa iyang rookie season sa NBA ug kon makadesisyon kining morepresentar sa Pilipinas puhon, dako kini og mahatag nga kadasig sa Gilas.
Ang amahan ni Harper mao ang NBA legend nga si Ron Harper samtang ang iyang inahan mao si Maria Pizarro kinsa lumad nga taga Bataan, Philippines. / ESL