Harper mi-react sa hugonhugon

Taudtaod na sab nga adunay hugonhugon nga dili malipayon si Fil-Am star Dylan Harper sa iyang papel isip reserve player sa San Antonio Spurs sa iyang rookie season sa National Basketball Association (NBA) ug gusto na niining mahilakip sa starting unit sugod sa sunod season.
Ning bag-ohay lang, gipanghimakak kini ni Harper sa interbyu ni DJ Siddiqi sa RG.org.
Giklaro ni Harper nga malipayon na siya nga nakaduwa siya sa NBA ug bisan unsa pa ang iyang papel sa Spurs, andam siyang mokombati og mayo. / Gikan sa wires