Harris di makaduwa sa NBA pre-season

Segurado na nga dili makaduwa ang bag-ong sakop San Antonio Spurs nga si Tobias Harris sa 2026 pre-season tournament sa National Basketball Association (NBA) human kini nakasinati og angol (left calf strain) atol sa training.
Mao kini ang gipahigayon sa Spurs kagahapon, Lunes, Oktubre 5, 2026. Gidudahan sab nga dili gihapon makaduwa si Harris sa labing unang tahas sa Spurs sa regular season karong Oktubre 20 batok sa Oklahoma City Thunder.
Ang beteranong si Harris, katapusang nagduwa sa Detriot Pistons, nakuha sa Spurs gikan sa free agency. / Gikan sa wires