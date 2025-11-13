Harry Potter: Visions of Magic Ang Kalibutan sa Mahika miabot na sa Singapore

Niabot na sa Singapore ang labing bag-ong exhibit nga Harry Potter: Visions of Magic, usa ka immersive nga kasinatian nga nagdala sa mga bisita sa kalibutan sa mahika.
Giablihan kini sa Resorts World Sentosa kaniadtong Nobiyembre 22, 2024, ug naglangkob sa napulo ka themed zones: Knight Bus, Grimmauld Place, ug Ministry of Magic.
Ang Singapore edition adunay duha ka exclusive nga bahin: The Chamber of Secrets ug The Trap Door, nga naghimo niini nga talagsaon sa Asya.
Pag-abli sa pultahan, makadawat ang mga bisita ug wand nga makapagana sa mga interactive effect. Ang suga, tingog, ug mga visual projection molihok kon imong witkan sa wand; mura ka nga naa sa pelikula. Ang kombinasyon sa teknolohiya ug design naghatag og bag-ong paagi sa pagtan-aw sa mga paboritong eksena.
Dili lang kini alang sa die-hard fans kondili lakip mga pamilya, barkada, ug mga kauban sa trabaho malingaw dinhi.
Ang mga bata makasinati og kahinam samtang ang mga adult makadungog og nostalgia. Ang venue sa Sentosa sayon ra adtoan ug kompleto sa mga pasilidad alang sa turista. Tungod kay ang tiket nagbase sa Singapore dollars, gibutang sab ang lokal nga conversion aron matabangan ang mga Pilipino sa pagpangandam: ang adult ticket sa S$49 (mga P2,225) ug ang child ticket sa S$39 (mga P1,772, approximate). Kini nga presyo alang sa off-peak; sa peak days mas taas gamay.
Kon ganahan ka mobiyahe gikan sa Pilipinas, ang exhibit usa ka maayo nga rason aron iapil ang Sentosa sa imong plano. Pag-andam lang sa tiket, oras sa pagbiyahe, ug gamay nga budget alang sa pagkaon ug pasalubong. Ang Harry Potter: Visions of Magic nagpamatuod nga bisan pa sa modernong panahon, ang mahika sa estorya magpabilin nga buhi ug makapahimuot sa tanan. /