Harry Roque, 11 ka kauban ubos sa BI lookout bulletin

MANILA. Former presidential spokesperson Harry Roque. File photo from Office of the Presidential Spokesperson

Superbalita Cebu Kanhi tigpamaba sa miaging presidente nga si Harry Roque ug laing 11 pa ka mga kauban gipang-apil sa Immigration Lookout Bulletin Order (Ilbo) tungod sa giingong kalambigitan sa gisirad-an nga ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) sa Porac, Pampanga. Sa usa ka memorandum nga gipirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Martes, Agusto 6, 2024, ang Department of Justice (DOJ) nagmando sa Bureau of Immigration (BI) nga ibutang si Roque, ang kanhi’ng deputy director sa Technology and Livelihood Resource Center nga si Dennis Cunanan, ug si Katherine Cassandra Li Ong, nga nagserbisyo isip representante sa gisirad-an nga Lucky South 99, sa Ilbo Lakip usab sa order sila Xiang Tan, Jing Gu, Stephanie ug Michael Bryce Mascareñas, Zhang Jie, Duanren Wu, Raymund ug Randel Calleon Co, ug Han Gao. Ang tipamaba sa DOJ nga si Mico Clavano niingon nga ang Ilbo magtugot lamang sa BI sa pagpasabot sa DOJ kon ang giingong mga indibidwal mogawas sa nasod, apan dili kini nila tugotan sa paggawas. Sa usa ka pamahayag, si Roque miingon nga ang Ilbo usa lamang ka “plain harassment,” samtang iyang giinsister nga walay siya’y koneksyon sa gisirad-an nga ilegal nga Pogo. / TPM / SunStar Philippines