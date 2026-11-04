Hart posibleng di makaduwa karon

Gilista sa defending champions New York Knicks nga kuwestiyunable ang usa sa ilang mga pambato nga si Josh Hart sa ilang pag-host sa Chicago Bulls karong Huwebes, Nobiyembre 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Hart niduwa sa tanang nag-unang pito ka mga tahas sa Knicks diin nag-average siya og 8.6 puntos, 7.3 rebounds, ug 3.9 assists.
Sukad pa sa pagsugod sa season, aduna na’y gipamating sakit si Hart sa iyang tuo nga tiil, nga maoy hinungdan nga posibleng makapalta siya og duwa sa labing unang higayon ning 2026-27 season. / Gikan sa wires