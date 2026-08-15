‘Haters’ ni Westbrook gisaway ni Green

Gibirahan ni Golden State Warriors forward Draymond Green ang mga kanhi “haters” ni Russell Westbrook human moanunsiyo sa iyang pagretiro sa National Basketball Association (NBA).
Si Green nasuko sa kanhi fans nga dugay na nga kritiko ni Westrbrook unya karon kay mura na nuon og nahimong fans sa all-around point guard.
Niining semanaha, gianunsiyo ni Westbrook ang iyang opisyal nga pagbiya sa liga human sa 18 ka NBA seasons ubos sa Oklahoma City Thunder, Houston Rockers, Washington Wizards, LA Clippers, LA Lakers, Denver Nuggets, ug Sacramento Kings. / RSC