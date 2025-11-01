Hauling company sa Lapu-Lapu gipasira sa City Hall

Pasakaan og kaso sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka waste hauling company nga giingong nag-open dumping, usa ka kalapasan sa Republic Act (RA) 9003, o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Ang establisyemento nahimutang sa Sityo Mahayahay, Barangay Bankal, diin ang mga litrato atol sa pag-isyu sa closure order kaniadtong Oktubre 29, nagpakita og wala ma-segregate nga basura.
Lakip na niini, ang mga salin sa pagkaon nga gitapok sa asul nga mga baril, nga nagpagawas og baho sa lugar.
Gipasabot ni City Legal Officer James Allan Sayson sa interbyu niadtong Oktubre 30, 2025, nga ang aksyon subay sa padayon nga paglapas sa establisyemento bisan pa sa pag-serve sa pipila ka citation tickets ug usa ka cease and desist order (CDO).
Gipasabot niya nga ang establisyemento gipatawag ug gipapirma og undertaking aron limpyohan ang ilang lugar sulod sa duha ka semana ug hunongon ang paglabay.
Apan ang mga inspeksyon nga gihimo kaniadtong Septiyembre 6 ug 9 sa City Environment and Natural Resources Office nagpadayag nga ang establisyemento napakyas sa pagtuman sa ilang saad ug, bisan pa sa kaniadto nga giisyu nga CDO, nagpadayon sa ilang operasyon.
Niadtong Septiyembre 19, ang Cenro nagsumite og suwat sa City Legal Office nga nagrekomendar sa dinaliang pag-isyu sa closure order.
Tungod niini, ang City Government nag-isyu og final closure order alang sa negosyo ug nagtinguha nga mopasaka sa tukmang kaso. / DPC