Hawks gibitik sa Jazz

Gipatapsingan sa Utah Jazz ang Atlanta Hawks, 124-122, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Salt Lake City, Utah kagahapon.

Si Keyonte George mihatag og 25 puntos samtang si Collin Sexton miamot og 21 puntos alang sa Jazz.

Nagkombinar pud og 11 ka assists si George ug Sexton aron matabangan ang Jazz mabalik sa win column human maparot sa milabay nga tulo ka mga duwa.

Naluwas ang Jazz bisan pa wa ang ilang pambato nga si Lauri Markkanen ug Filipino-American guard Jordan Clarkson sa lineup.

“Right now, I feel good about where my game is going,” matod ni George.

Si John Collins mihimo og 18 puntos ug 11 rebounds, ug si Johnny Juzang nakabuslot og lima ka tres para sa career-high 19 puntos gikan sa bench.

Ang pildero nga Hawks gipa­ngulohan ni Dejounte Murray sa iyang 33 puntos, siyam ka assists ug pito ka rebounds. / RSC