Hawks nahagsa sa TD Garden

Gibitik sa Boston Celtics ang nagkainit nga Atlanta Hawks, 109-102, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa TD Garden, Sabado, Marso 28, 2026 (PH time).
Ang beterano nga si Payton Prichard nipakatap og 36 puntos gikan sa bench aron pangulohan ang Celtics ug hulipan ang pwersa nga nawala tungod sa injury nila Jaylen Brown ug Nikola Vucevic.
Si Jayson Tatum nidugang og season-high 26 puntos para sa Celtics, kinsa nisaka ngadto sa 49-24 (win-loss) record nga anaa sa ikaduhang pwesto sa Eastern Conference luyo sa Detroit Pistons (53-20).
Ang Hawks nidaog og 14 sa uwahing 15 ka mga duwa sa wala pa ang ilang sangka sa Celtics, apan naputol ang ilang momentum pagtugpa nila sa historic nga korte sa Celtics.
Ang Celtics All-Star nga si Brown nalakip sa injury list ug gipulihan kini ni Baylor Scheierman sa starting lineup kuyog niya sila Derrick White, Sam Hauser, Tatum ug Neemias Queta.
Natagak ang Hawks sa ikaunom nga pwesto sa Eastern Conference bitbit ang 41-33 nga baraha.
Samtang didto sa West side, gitumba sa Los Angeles Lakers ang Brooklyn Nets, 116-99, didto sa Cryto.com Arena, sa pagpangulo ni Luka Doncic nga nipabuto og 41 puntos ug walo ka rebounds.
Samtang ang tirador nga si Austin Reaves niiskor og 15 sa iyang 26 puntos sa fourth quarter para siguraduhon ang ika-11 nga kadaogan sa Lakers sulod sa uwahing 12 ka mga duwa.
Nisaka ang Lakers sa 47-26 nga record ug nagpabilin sa ikatulong pwesto sa West.
Si Josh Minott nakahimo og 18 puntos ug unom ka rebounds sa Nets. / RSC