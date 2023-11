Hawks napaig sa kainit sa Heat

Nagmangtas ang big man nga si Bam Adebayo aron pangulohan ang kadaugan sa short-handed Miami Heat kontra Atlanta Hawks, 117-109, para sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga daog.

Miiskor si Adebayo og 26 ug milabni pud og 17 ka rebounds samtang ang rookie nga si Jaime Jaquez Jr. nitali og career-high 20 puntos alang sa Heat.

Unang duwa kini sa Heat nga wala ang leading scorer nga si Tyler Herro tungod sa sprained right ankle niadtong Miyerkules sa ilang duwa batok Memphis.

Matod ni Coach Erik Spoelstra nga iyang nakita sa pregame nga andam mo stepup ang iyang mga players sa ilang pagkapiang sa opensa.

“Everyone was leaning forward with the body language saying ‘It’s me.’”

Si Kyle Lowry nakahimo og 17 puntos, si Josh Richard­son nakaposte pud og season high 16 puntos, si Duncan Robinson mitapos nga adunay 11 puntos ug ang beterano nga si Kevin Love mitunol og 7 puntos.