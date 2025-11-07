Haya sa nangamatay nga sundawo giduaw ni PBBM

MANILA – Nihatag og pasidungog si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaisog ug dedikasyon sa unom ka mga personahe sa Philippine Air Force (PAF) nga namatay sa pagkahagsa sa helicopter niadtong Nobiyembre 4, 2025, sa Agusan del Sur.
Sa usa ka post sa Instagram, giingon ni Marcos nga ang ningpanaw nga mga personahe sa PAF kanunay nga mahinumduman ug giila sa presidente ang ilahang debosyon sa katungdanan ug sakripisyo sa pagserbisyo sa mga Pilipino.
“We mourn the loss of our brave men of the Philippine Air Force who gave their lives in the line of duty, serving our people and our nation until their final moments. Their courage and selfless service in bringing aid to those in need will never be forgotten,” matod ni Marcos.
“On behalf of a grateful nation, we honor their sacrifice and pray for the comfort of their families and loved ones,” dugang niya.
Gibisita ni Marcos ang PAF Mortuary sa Villamor Air Base sa Pasay City aron personal nga ipaabot ang iyang pahasubo sa nagbangutan nga mga pamilya sa mga tripulante sa Super Huey helicopter nga nahagsa samtang nagpahigayon og humanitarian ug disaster response mission human sa pag-igo sa Bagyong Tino.
Ang patay nga mga lawas nila Capt. Paulie Dumagan ug 2nd Lt. Royce Louis Camigla anaa sa PAF Mortuary, samtang ang ilaha ni Sgt. John Christopher Golfo ug Airman 1st Class Ericson Merico gidala na sa ilang tagsatagsa ka mga lungsod.
Ang patayng lawas ni Sgt. Yves Sijub niabot sa Rajah Buayan Air Station, General Santos City, sakay sa NC-212i nga ayroplano samtang ang kang Airman Ameer Khaidar Apion gidala sa iyang balay sa Edwin Andrews Air Base, Zamboanga City niadtong Huwebes.
Ang PAF naghatag og posthumous award sa Distinguished Aviation Cross -- usa ka military decoration nga ipresentar alang sa kabayanihan o kalampusan -- ngadto sa unom ka ningpanaw nga mga personahe isip pag-ila sa ilang talagsaon nga kaisog ug dedikasyon sa serbisyo. / PNA