Hayan makamugna og kagubot

Nipasidaan si Philippine Na­tio­nal Police (PNP) Chief Ge­neral Benjamin Acorda Jr.,sa Lu­nes, Pebrero 5, 2024, sa po­sibleng kagubot kon ugaling magpadayon ang pagbulag sa Mindanao gikan sa nasod.

Sa press conference, si Acorda niingon nga ilang gimonitor ang mga nalambigit sa panawagan nga bulagon ang Mindanao kon ugaling mahimo’ng seditious o bayolente ang ilang mga kalihukan.

Matod niya nga sa pagkakaron, walay angay kabalak-an.

“Sinabi kong pwedeng magkagulo pag gagawin yon pero as of now, I don’t see anything na reason for us to worry about this separation kasi lahat naman nagsasalita and I think there is not that group na to worry about,” matod ni Acorda.

“As of now, looking at the situation, there is no cause for alarm. Everybody has said their piece. Wala naman malaking grupo na ikakabahala natin,” dugang niya.

Gipahinumdoman ni Acorda ang mga police personnel, partikular na sa Mindanao region, nga magpabiling apolitical.

“Ang ating kapulisan naman may kanya-kanyang tungkulin, may kanya-kanyang sinumpaan when we took our oath. So we are supposedly apolitical and kung may mga political affiliations na nakikita natin ang ibang grupo that are supporting such move to separate Mindanao, dapat hindi sasama ang ating kapulisan doon ,” matod niya.

“If will see na may participation ang ating pulis or in any way supportive of this interest, we are bound to relieve or transfer them to make sure they are not a part of such act. But as of now, wala pa tayong nakikita but we remain vigilant on this. Yan ang trabaho ng atingcounter intelligence but so far, ‘yung ating mga commanders on the ground have given their commitment and full support to the leadership and to the Constitution that they have sworn to,” siya nidugang.

Gipadayag usab ni Acorda ang pasalig nga ang PNP “100 porsyento” batok sa pagbulag sa Mindanao gikan sa Pilipinas.

Tungod sa mga kasagmuyo sa Mindanao nga giingon nga nabiyaan, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte una nang mipadayag sa ilang plano nga buhion ang Mindanao initiative, nga nagtumong sa pagbulag sa rehiyon gikan sa Republika sa Pilipinas.