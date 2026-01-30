Hayes, Bryant apil sa dunk contest

Gidawat nila ni Los Angeles Lakers center Jaxson Hayes ug San Antonio Spurs rookie Carter Bryant ang imbitasyon aron mosalmot sila sa 2026 Slam Dunk Contest sa umaabot nga National Basketball Association (NBA) All-Star Weekend.
Si Hayes kinsa usa ka 7-footer, nakakuha og dakong atensiyon dihang nimugna kini og between the legs nga hansak sa usa ka fast break atol sa usa ka duwa sa Lakers batok sa Chicago Bulls.
Sila si Hayes ug Bryant parehong naila sa ilang estilo sa paghansak.
Ang 3-time champion nga si Mac McClung dili makaapil ning higayona human siya gi-waive sa Indiana Pacers. / Gikan sa wires