Haze: Klase sa 8 ka LGU gisuspende

Gisuspinde sa pipila ka mga lokal nga kagamhanan (LGU) sa Sugbo ang mga klase karong Lunes, Septiyembre 21, samtang nagpadayon ang dili maayong kalidad sa hangin nga nakaapekto sa mga bahin sa Metro Cebu ug kasikbit nga mga dapit.
Base sa ulahing ihap atol sa pagsulat niining balita, mikabat na sa walo ka mga LGU ang nagdeklara og suspensiyon sa klase. Kini naglangkob sa Cebu City, Talisay City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Minglanilla, Carcar City, City of Naga ug Toledo City.
Gihimo ang maong desisyon agig pagpanalipod sa kahimsog sa mga estudyante batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin.
Ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagpadayon sa pagkadaot niadtong Domingo, Septiyembre 20, 2026, diin ang Air Quality Index (AQI) misaka ngadto sa 286 ug nagpabilin sa klasipikasyon nga "Acutely Unhealthy" tungod sa haze gikan sa mga sunog sa kalasangan sa Indonesia.
Usa ka mas sayo nga pagbasa niadtong alas 1 sa kaadlawon sa Domingo miabot sa 296—ang kinatas-ang natala sukad nagsugod ang haze sa pag-apektar sa Metro Cebu—sumala sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas (EMB 7).
Ang kinatas-ang natala nga lebel nagbutang sa AQI nga lima na lang ka puntos ang kulang aron maabot ang "Emergency" level nga 301. Kini gihulagway sa EMB nga usa ka lebel diin ang tibuok populasyon malagmit maapektuhan ug mahimong magkinahanglan og mga lakang pang-emerhensya.
Ang monitoring station sa EMB 7 sa Metro Cebu nakatala og AQI nga 286 sa alas 4 sa kaadlawon sa Domingo, samtang ang monitoring station niini sa Barangay Cabitoonan, Toledo City, nakatala og 225. Ang duha giklasipikar nga "Acutely Unhealthy."
Ang EMB 7 nagpahayag nga nagpadayon kini sa pagmonitor sa kalidad sa hangin sa lugar samtang ang haze gikan sa mga sunog sa Indonesia nag-apektar sa rehiyon.
Ubos sa klasipikasyon nga "Acutely Unhealthy," gitambagan ang mga tawo nga limitahan ang mga kalihokan sa gawas. Kadtong adunay mga sakit sa kasingkasing o respiratoryo, lakip na ang asthma, gitambagan nga magpabilin sa sulod sa balay ug mopahulay kutob sa mahimo.
Gitambagan usab ang publiko nga i-postpone ang mga biyahe nga dili kinahanglanon ug kanunay nga susihon ang mga opisyal nga update ug pahibalo bahin sa kalidad sa hangin gikan sa EMB 7. / DPC