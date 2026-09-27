Headguard nga naputos sa utang, sikop sa pagpanulis

Nasikop sa kapulisan sa hot pursuit operation ang usa ka head guard nga gitumbok nga nanulis sa usa ka pawnshop alas 5:40 sa hapon niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, sa M. Lhuillier Pawnshop nga nahimutang sa Sangi Road, Barangay Pajo, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang insidente gipahibalo sa kapulisan ni Jhenvaneol Ondoy Adlit, 25, duty assistant manager sa nahisgutang establisamento ug residente sa Barangay Canjulao, Lapu-Lapu City.
Matod sa imbestigasyon, ang suspek giila nga si Keith Anthony Batac Manalo, 34, ulitawo, lumad nga taga Quezon City, ug nagtrabaho isip head guard sa Monitor Security Service Incorporated. Nagpuyo kini sa kasamtangan sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City.
Nasikop si Manalo sa hot pursuit operation alas 7:15 sa gabii niadtong Biyernes, Septiyembre 25, 2026, didto sa iyang gitrabahoan sa Easy Fresh Shangs Supermarket sa Datag, Barangay Maribago.
Matod ni Major Melchor Rodriguez, hepe sa Gun-ob Police Station 3, naabot ang suspek sa pawnshop aron mag-inquire kabahin sa iyang selpon nga i-prenda.
Nag-assist kaniya ang duty assistant branch manager.
Nigawas kadiyot ang suspek padulong sa iyang giparking nga gray nga Honda Click 125 scooter nga dunay temporary plate number G5098E, nibalik sa pagsulod, ug giti-unan og wala matino nga armas ang mga kawani samtang nagdeklarar og tulis.
Tungod sa kahadlok, gihatag nila ang kuwarta nga mokabat sa P21,000 gikan sa kita sa maong adlaw.
Paspas nga misibat ang suspek sakay sa iyang motorsiklo.
Si Major Rodriguez mipasabot nga nasubay nila si Manalo sa gihimong backtracking sa mga CCTV footage, pinaagi sa temporary plate sa motorsiklong gigamit.
Sumala pa niini, ang plate number gilabay na kini sa usa ka trabahante sa kompanya nga gitrabahoan ni Manalo kay naabot na ang original, apan gikuha kini ug gigamit sa suspek sa iyang motorsiklo nga gihulaman ra niya sa iyang higala.
Dihang gipangutana, gibutyag sa suspek ngadto sa kapulisan nga kalit lang niyang nahunahunaan ang pagpanulis tungod sa iyang mga galastuhan sa adlaw-adlaw ug sa mga utang, lakip na ang online loans sa Luzon.
Atol sa operasyon, narekober usab sa kapulisan sa gipuy-an sa suspek ang mga senina ug gamit nga gisul-ob niya atol sa pagpanulis. / GPL