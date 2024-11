Heading gusto nga mobalik pagduwa sa Gilas Pilipinas

Nagkanayon si Fil-Australian Jordan Heading nga ang iyang tinguha nga makaduwa pagbalik sa Gilas Pilipinas maoy usa sa mga hinungdan nga nakadesisyon siyang mobalik pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Heading, kinsa nagduwa sa gawas sa nasod sa iyang pagbiya sa PBA kaniadto, nipirma og kontrata sa Converge FiberXers sa iyang pagbalik sa labing unang professional nga liga sa Asya.

Nagbalhinbalhin siya pagduwa sa Taiwan, Japan, ug Australia una kini nakadesisyon pagbalik sa PBA.

Matod ni Heading nga nakahunahuna siya nga mobalik pagduwa sa Gilas Pilipinas human nipadayag og interest si national coach Tim Cone nga kuhaon siya alang sa kampanya sa Gilas sa niaging FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

Gipasabot ni Heading nga nibalibad siya niadtong higayuna gumikan kay maglisod siya sa biyahe tungod kay nagduwa siya sa gawas sa nasod.

“I think I had spoken to coach Tim in the OQT when he asked me to come, and he kind of explained SBP’s new approach is that they wanted more local-based players rather than overseas,” pasabot ni Heading nga napatik sa Spin.ph.

Karon nga nakabalik na siya sa PBA, gipaniguro ni Heading nga moduwa siya sa Gilas kon gikinahanglan sa national team ang iyang serbisyo. / ESL