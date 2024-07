Heading gustong mobalik sa Gilas

Naila si Heading sa iyang pagkahinigo sa three-point area apan iyang gitataw nga nikayod siya og maayo nga palambuon pa ang iyang abilidad sa lain nga aspeto.

“I’ve been working a lot on expanding my game and not being a shooter anymore. And improving all aspects of my game and not just being a shooter anymore,” matod ni Heading nga napatik sa Spin.ph.

“Improving all aspects of my game, defensively, ball-handling, passing, everything like that, so I can be even more useful to any team that needs me.”

Sa kadaugan sa SGA batok sa Ukraine, 82-74, niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 15, 2024, si Heading nimugna na og 20 puntos sa 1st half pa lang pinaagi sa 4-of-6 three-point shooting ug 3-of-3 field goals.

Nakapundo siya og 24 puntos paghuman sa duwa.

Dili pa lang tantong dugay, gibutyag ni Heading nga gitawagan siya ni Cone aron iapil unta siya sa puwersa sa Gilas Pilipinas nga ningkombati sa miaging Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Latvia.

Apan nibalibad si Heading gumikan sa personal nga rason.

Unya sa dihang andam na unta siyang moduwa pagbalik sa Gilas, ulahi na ang tanan tungod kay nakaporma na si Cone og puwersa.

Gitataw ni Heading nga kon tawagan siya pagbalik ni Cone, dili na siya magmakuli sa pagduwa og balik sa Gilas.

“So hopefully, this kinda reminds him of what I can do on the floor and how I can help space the floor and how I am happy to do whatever role the team needs me to do,” batbat ni Heading.

Human sa ilang dalaygong kampanya sa OQT, ang Gilas adunay umaabot nga laing malisod nga misyon – ang FIBA Asia Cup qualifiers karong Nobiyembre. 2024. /ESL