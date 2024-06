Heading pabalikon unta ni Cone sa Gilas

Gibutyag ni Fil-Australian Jordan Heading nga gitawagan siya ni coach Tim Cone aron mahilakip siya sa Gilas Pilipinas pool alang sa umaabot nga FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

Matod ni Heading nga siya unta ang ipuli ni Cone alang sa naangol nga si Scottie Thompson apan nibalibad siya gumikan sa personal nga rason.

Gipasabot ni Heading nga siya ug iyang asawa padayong nagpatabang og usa ka espisyalista aron makabaton sila og anak.

“My wife and I have been trying to get pregnant for two years, we’ve had some problems there. We’re working with a fertility specialist here in Adelaide,’ matod ni Heading nga napatik sa Spin.ph.

Si Heading, kinsa nailang tirador sa gawas, nagduwa sa Gilas kaniadto panahon ni coach Tab Baldwin ug apil siya sa pool nga giporna ni coach Chot Reyes alang sa niaging World Cup.

Apan nabuwag si Heading sa Gilas dihang nagduwa siya sa Taiwan ug Japan B.League.

Sa pagkakaron, gitataw ni Heading nga andam na siyang moduwa pagbalik sa Gilas kon adunay laing kahigayunan.

Nagkanayon si Heading nga inig human sa kampanya sa Gilas sa OQT, nagsabot sila ni Cone nga personal nga magkita aron hisgutan ang kabahin sa posible niyang pagbalik sa Philippine national team. / ESL