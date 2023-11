Healing misangko sa exorcism

Sa dihang teenager pa siya, iyang nasinati nga ingon sa nag-inusara siya taliwa sa personal nga mga problema nga iyang nasugatan sukad sa bata pa siya.

Mga pulong sama sa “maypag mamatay ka” o “ikaw ray gada’g dimal” nakasamad sa iyang pagbati ug nahimong usa sa mga ugat sa nagpatongpatong nga personal nga mga suliran.

Kini ningsangko ngadto sa depression, pag-undang sa pagsimba kay “naglagot” na siya sa Ginoo tungod sa iyang di maayo nga mga kasinatian.

Asoy kini ni Ana (di tinuod nga ngan tungod sa iyang hangyo), 25, sa Superbalita Cebu kalabot sa pagpailawom kaniya og rites of exorcism niadtong 2017 atol sa wa damha niya nga hitabo nga moabot.

Mga ngan sa mga tawo nga nalambigit ug dapit gipugngan ning mantalaan aron panalipdan ang identity sa mga hingtungdan.

Matod niya sa chat pinaagi sa Messenger ning mantalaan sa Nobiyembre 1, 2023 nisulod siya sa buhatan sa campus ministry nga way plano bisan member siya niini, apan niundang.

Mao pay paghuman sa misa ug dunay healing session nga gipahigayon ang pari.

“Mga 11 man ata to kay 10am ang mass. Then naay relic nga first class,” asoy niya.

Healing ra unta ang iyang apilan apan “ni react ko sa relic ni St Ezekiel Moreno.

“Mura kog molutaw mga 1 inch. Then natumba na ko. Pila ka minutes sige ko og hilak and tiyabaw na,” dugang ni Ana.

Nasayod siya sa nahitabo niya, apan wa siyay kusog kay dunay lain nga nagkontrolar sa iyang pisikal nga lawas.

Dinhi, nakahukom ang pari sa pagpahigayon og exorcism kaniya tungod sa mga timailhan nga nakita nga nasudlan siya og “dautan nga espiritu.”

“Conscious man ko pero lahi ang mo-control sa akong movement. Like akong luha ug sip-on di ko ka trapo,” pag­hulagway niya atol sa hitabo.

Samtang gipahigayon ang exorcism, nakabantay siya nga dunay ninggawas sa iyang baba nga “murag hangin” nga mao na diay ang dautang mga espirito nga ningsulod kaniya.

Matod ni Ana nga makahahadlok ang mga tingog nga nanggawas sa iyang baba samtang gipahigayon ang exorcism.

“First demon kay tingog sa cow nga moooooh. The second mogawas na sad sa baba. Mas dark voice carabao na jud nga murag giihaw,” asoy niya.

“The third kay lighter than the second one. Murag babaye nga nisyagit nga naay pagka cow gihapon,” paghulagway pa niya.

Human niini, nigaan ang iyang pamati apan gikapoy siya og maayo human sa 15-20 minutos nga proseso. Nigamit ang pari sa iyang estola sa pagkupo kaniya dihang nangisog siya,ingon man holy oil.

UGAT SA PROBLEMA

Human sa exorcism, iyang nasayran nga usa ka demonyo ang usa sa mga gigikanan sa iyang kasinatian.

Gipakita niya ning mantalaan ang ngan sa demonyo nga ni-chat pa kaniya, apan nagtuo siya nga tawo nga medium ang gigamit niini.

Tungod usab sa exorcism, nasubay ang labing ugat sa iyang problema nga nagsugod pa diay sa ilang katigulangan.

Dunay sakop sa ilang pamilya kaniadto nga nag-ampo kang Satanas sa pagpanambal niini og mga sakit sa tawo.

“Demon of depression naka cause sa depression,” butyag niya.

Apan sa iyang kasinatian, dinhi siya nakaamgo sa grabeng gugma sa Diyos nga gipakita kaniya agi sa mga tawo nga iyang gikahinagbo.

Naka survive siya sa depression nga ang tinubdan diay itom nga spiritual nga kinabuhi sa katigulangan.

“Kay imagine the depression thing, naka survive gud ko ato. Ang uban nangambak na sa bridge,” dugang niya.

Sa pagkakaron, nagpadayon si Ana sa iyang panaw alang sa “healing sa family tree” aron hingpit kini nga maputol ug makalingkawas siya sa “maldisyon” mugna sa usa ka sakop sa katigulangan sa iyang pamilya.