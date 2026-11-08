Health break nagdasig sa himsog nga trabahoan

Gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development Field Office VII (DSWD) 7 ang ilang adlaw-adlaw nga health break initiative aron mapalambo ang pisikal ug mental nga kahimsog sa mga empleyado.
Gihimo kini subay sa direktiba ni Regional Director Shalaine Marie Lucero, CESO III, aron mapalig-on ang wellness sa trabahoan.
Ang health break gipahigayon kaduha matag adlaw, alas 10 sa buntag ug alas 3 sa hapon, diin ang mga kawani mogahin og tulo hangtod lima ka minuto alang sa stretching exercises ug Zumba. Niapil niini ang mga personnel gikan sa nagkalainlaing programa ug pasilidad sa DSWD 7, lakip ang Walang Gutom Kitchen ug Pag-abot Processing Center.
“We aim to maintain this practice because attending to our physical and mental well-being is as important as meeting our responsibilities. By allowing ourselves the time to step away, recenter, and recharge, we become better equipped to serve our target clients effectively,” matod ni Innovations Division Chief Margie D. Pinton.
Sumala niya, ang paghatag og panahon alang sa pagpahulay ug pag-recharge makatabang aron mas andam ug mas epektibo ang mga empleyado sa pagserbisyo sa publiko.
Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa DSWD 7 sa pagpalambo sa usa ka himsog ug suportadong trabahoan. / PR