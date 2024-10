Health card alang sa PNP personnel

Ang Philippine National Police (PNP) nipirma og kasabutan tali sa usa ka healthcare service provider aron maseguro nga ang mga police personnel makadawat sa healthcare protection nga ilang gikinahanglan.

Ang PNP girepresentahan sa hepe niini nga si Police General Rommel Francisco Marbil; Public Safety and Mutual Benefits Fund, Inc. (PSMBFI) Chairman, retired Lieutenant General Benjamin Santos; Presidente ug chief executive officer (CEO), retired Lieutenant General Emmanuel Peralta; Medicare Plus, Inc. CEO, Maria Jesusa Viray; ug Jayson Jalandoni, hepe sa Business Development Office ningpirma sa kontrata nga nagtimaan sa pagsugod sa usa ka panagtambayayong nga gitumong sa paghatag og komprehensibo ug accessible nga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas alang sa mga miyembro sa PNP ilabi na niadtong nagserbisyo tali sa 20 ug 24 ka tuig.

Ubos sa kasabutan, ang Medicare Plus Inc. maghatag sa mga miyembro sa PNP og komprehensibong serbisyo sa pag-atiman sa panglawas lakip na ang in-patient ug out-patient care, emergency services, dental care, konsultasyon, laboratory tests, ug uban pa.

Magtugot kini sa mga kawani sa pulisya nga mag-focus sa ilang mga katungdanan nga adunay pagsalig ug kalinaw sa hunahuna nga muabot gikan sa adunay kasaligan nga sakop sa pag-atiman sa panglawas.

Gihatagan og gibug-aton ni Marbil ang kamahinungdanon sa kolaborasyon ingon nga kini nahiuyon sa mga internal nga programa sa PNP nga nakapunting sa kaayohan sa mga miyembro niini.

“Our personnel serve and protect the people, and in return, they deserve the best care and support,” matod ni Marbel. / HDT / SunStar Philippines