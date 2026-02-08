Health promotion incentive ordinance giduso sa Konseho

Sa tinguha nga pakusgan ang preventive healthcare, ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nikonsiderar karon sa usa ka lakang nga mogamit og tax incentives ug mga benepisyo sa regulasyon aron iduso ang mga negosyo nga mahimong aktibong kauban sa pagsumpo sa mga sakit nga adunay kalabutan sa lifestyle.
Tumong niini nga mahimong kabahin sa paningkamot sa dakbayan sa pagpakunhod sa nagkadakong palas-anon tungod sa mga chronic non-communicable diseases.
Ang Cebu City Health Promotion Incentive Ordinance of 2026, nga giduso ni Konsehal Michelle Abella-Cellona, nagtinguha sa pagdasig sa mga negosyo sama sa mga fitness center, wellness studios, ug mga tigbaligya og sustansyadong pagkaon pinaagi sa paghatag og mga ganti nga pinansyal ug uban pang matang sa benepisyo isip balos sa ilang kontribusyon sa panglawas sa publiko.
Tumong niini nga himuong mas sayon makuha, mas mapahimuslan, ug mas barato ang mga sustansyadong pagkaon ug serbisyo alang sa kaayuhan.
Ubos niini nga lakang, ang mga kwalipikadong negosyo mahimong makadawat og mga insentibo sama sa tipik nga pagkunhod sa bayad sa mayor’s permit, mga buhis sa negosyo ubos sa gitugot sa balaod, ug mga bayranan sa sanitary inspection.
Naglakip usab kini sa mga benepisyo nga dili kwarta, sama sa priority processing sa mga permiso ug ang gisugyot nga “Healthy Cebu Business Seal.”
Aron mahimong kwalipikado, ang usa ka negosyo kinahanglan nga nag-operate sulod sa Dakbayan sa Sugbo ug nag-unang naglambigit sa mga kalihukan nga dayag nga nagpasiugda sa panglawas ug kaayuhan, sama sa Food Retail/Wholesale, Fitness & Wellness, mga Propesyonal nga Serbisyo nga naghatag og nutrition counseling ug dietary services, ug uban pang negosyo nga sertipikado sa City Health Department.
Matod ni Cellona, ang ordinansa nakagamot sa pagpugong sa sakit (prevention), dungan sa pag-ingon nga ang mga sakit sama sa hypertension, diabetes, ug cardiovascular padayong naghatag og kalisod sa mga pamilya ug sa sistema sa panglawas sa publiko.
“The sustained management of chronic illnesses through maintenance medications, diagnostic monitoring, hospitalization, and emergency interventions results in significant public and private healthcare expenditures, which may be reduced through preventive and health-promoting strategies,” matod ni Cellona.
Sumala sa maong sugyot, ang mga insentibo usa ka performance-based ug adunay gitagal nga panahon, ug magamit lang kini sa bahin sa negosyo nga direktang nalambigit sa mga kalihukan nga nagpasiugda sa panglawas.
Ang partisipanteng mga negosyo ipaubos sa sertipikasyon ug regular nga reviews sa City Health Department, sa Business Permits and Licensing Office, ug sa City Treasurer’s Office.
Ang mga insentibo mahimong bawion kon ang usa ka negosyo maghatag og sayop nga impormasyon bahin sa kuwalipikasyon o mapakyas sa pagkab-ot sa gitakda nga mga sumbanan (standards).
Ang maong sugyot kasamtangan pa nga gipreview sa komitiba. / EHP