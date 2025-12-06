Health workers nga mi-duty sa pandemya wa gihapon mabayri

Libuan ka mga health workers sa Dakbayan sa Sugbo nga niserbisyo atol sa pandemya wala gihapon mabayri sa ilang Health Emergency Allowance (HEA).
Tungod niini, nanawagan si Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. alang sa dinaliang aksyon ug pagpangayo og katin-awan sa kalangay sa pagpagawas sa HEA alang sa hapit 4 mil ka city health workers, diin gihulagway niya ang pipila ka tuig nga pagkalangay nga kapakyasan sa administrasyon.
Sa iyang privilege speech atol sa regular session sa Konseho niadtong Martes, Disyembre 2, 2025, gibutyag ni Alcover nga ang mga kanhi pandemic frontliners, apil na ang mga nurses, barangay health workers, midwives, medical technologists, encoders, disaster responders, ug support staff, miduol sa iyang opisina sa bag-ohay nga mga semana, nagreklamo nga wala pa sila makadawat bisan usa ka sentimo sa ilang HEA alang sa ilang serbisyo sa 2021, 2022, ug 2023.
Ang matag trabahante adunay katungod sa gitakdang binulan nga HEA base sa ilang assignment: P3,000 alang sa office-based personnel, P6,000 alang sa mga field workers, ug P9,000 alang niadtong deployed sa mga ospital ug mga lugar nga adunay taas nga exposure sa Coronavirus disease (Covid).
Matod niya nga kini nga mga trabahante nagsugal sa ilang kinabuhi sa panahon nga wala pa’y bakuna.
Ilawom sa Republic Act 11494 (Bayanihan 2) ug Republic Act 11712 (Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers Act), ang nasudnong gobyerno kinahanglan maghatag og binulan nga HEA sa tanang pampubliko ug pribado nga health workers base sa ilang level sa risk exposure.
Ang mga benepisyo retroactive hangtod sa 2021.
Gipasabot ni Alcover sa SunStar nga kini nga pundo dugay na nga gigahin sa nasudnong gobiyerno. / CAV