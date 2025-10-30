Healthcare, edukasyon nag-una sa report ni Mayor Jonkie Ouano

Nakatutok sa mga programa sa panglawas, edukasyon, imprastruktura, ug maayong pagdumala sa gobiyerno ang gisaysay ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano sa iyang unang 100 ka adlaw sa katungdanan.
Kini gipaluyohan sa iyang panawagan alang sa panaghiusa ubos sa slogan nga “One Mandaue.”
Gi-report ni Ouano nga ang siyudad nipatuman og programa alang sa libre nga tambal nga nagkantidad og P25 milyuynes sa tanang barangay.
Nangandam sab ang siyudad alang sa pagtukod og modernong Mandaue City Hospital.
Kini nga proyekto nga gitabangan og P387 milyunes gikan sa nasudnong pundo sa gobiyerno ug gikan ni Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon, nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas.
Tungod sa mga facility upgrades, nakahimo na ang ospital sa una nilang major operation sulod sa walo ka tuig.
Nakahipos sab ang siyudad og P10 milyunes nga medical aid alang sa mga kabus nga residente ug hapit na sab ablihan ang usa ka dialysis center.
Gipalambo sab ang mga pasilidad sa publiko sama sa Animal Bite Treatment Center ug mga merkado.
Sa sektor sa edukasyon, gibutyag ni Ouano nga ang Department of Education (DepEd) Region VII naghatag og prayoridad sa P700-milyunes nga mid-rise classroom project sa Paknaan National High School aron masulbad ang kakuwang sa classroom.
Nidawat sab ang siyudad og P215 milyunes alang sa bag-ong campus sa Mandaue City College sa Norkis Park, Barangay Looc.
Apil sa ubang inisyatiba ang temporary learning spaces, partnerships sa pribadong sektor, ug usa ka umaabot nga 24/7 e-library nga dunay kapin sa 140,000 ka digital resources.
Giaprobahan sa siyudad ang P218-milyunes nga supplemental budget alang sa dinalian nga mga proyekto.
Gikubkob ang mga dagkong sapa ug namalit og bag-ong kagamitan alang sa pagdumala sa baha.
Dul-an sa P200 milyunes ang gigahin sa budget sa 2026 alang sa pagpalambo sa mga drainage.
Gibutyag sab ni Ouano ang mga reporma sa panalapi, lakip na ang pagkunhod sa workforce sa siyudad gikan sa 13,000 ngadto sa 7,000 ka empleyado nga nakatigom og P100 milyunes kada tuig.
Gipalambo ang transparency pinaagi sa paggamit og biometrics ug tukma sa panahon nga pagpagawas sa suweldo.
Ang Business Permit and Licensing Office nilapas na sa kinitaan sa miaging tuig diin nakakolekta og labaw sa P1.6 bilyon.
Giablihan ang CSWS Dangpanan Holding Center nga nagsilbing puy-anan alang sa mga nagpuyo sa kadalanan ug mga menor de edad.
Gipalapdan ang mga inisyatiba sa kaluwasan sa publiko ug pagpatahom pinaagi sa Adopt-A-Skywalk program, dugang suga sa kadalanan, ug mas strikto nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko ug kalikupan.
Gilusad sab ang Libreng Sakay program alang sa mga pasahero sa mga dagkong rota.
Human sa bag-o lang nahitabo nga 6.9-magnitude nga linog sa Northern Cebu, ang disaster response team sa Mandaue nga gitawag og M-HEART maoy usa sa mga naunang nitunol og rescue ug psychosocial support. / ABC