Healthy Learning Program ipatuman sa 45 ka tunghaan

Ipaubos sa pagbansay ang tanang mga magtutudlo sa Probinsiya sa Sugbo aron mahimong conducive ang mga programa niini sa health and learning.
Kini maoy gipahibalo sa Kapitolyo human nipadayag sa iyang suporta si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa pagpatuman sa maong programa sa Department of Health–Health Promotion Bureau (DOH-HPB).
Gihisgutan kining maong programa nga ginganlan og “Healthy Learning Institutions Program” atol sa tigom ni Baricuatro sa Agusto 27, 2025, kauban si DOH-HPB Director III Dr. Dominic Maddumba, DOH 7, nga gi-representaran ni Dr. Rannie Gravador, kanhi provincial health officer sa Sugbo ug uban pa.
Gitinguha kining ipatuman sa 45 ka mga pampublikong tunghaan sa Probinsyia sa Sugbo.
Una nang nasayran nga gigahinan og moabot P4.5 bilyunes ang programa sa 2022 sa 15 ka mga tunghaan nga gi-identify sa DepEd Cebu Province.
Apan giingong wala kini mahinayon tungod sa giingong kakuwang sa pagtugot sa milabay nga administrasyon.
“Under my administration, health is not just a service—it is a right of the Cebuanos. And it is my commitment that every Cebuano will feel that right being fulfilled,” matod ni Baricuatro niadtong Miyerkules, Agusto 27.
“I am grateful for this partnership that puts prevention, education, and healthy living at the center. This is how we learn best: by working together, by sharing insights, and grounding policies,” gidugang niya.
Karong tuiga, moabot sa 30 ka mga tunghaan ang nadugang sa maong programa.
Sa kinatibuk-an aduna nay 45 ka mga tunghaan ang nakapatuman sa programa. / ANV