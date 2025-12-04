Heat gibugnaw sa Mavericks

Nagpakatap og 22 puntos si Cooper Flagg samtang nirehistro og 17 puntos ug 17 rebounds si Anthony Davis aron agakon ang hosts Dallas Mavericks sa kadaugan batok sa Miami Heat, 118-108, sa Huwebes, Disyembre 4, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Mavericks nga ning-inat sa labing una nilang sunodsunod nga kadaugan sa season ngado sa tulo, ningsaka sa 8-15 nga rekord.
Nidugang og 18 puntos si Naji Marshall alang sa Mavericks, nitampo og 17 puntos si Klay Thompson, samtang nihatag og 15 puntos ug season-high 13 assists ang undrafted rookie nga si Ryan Nembhard.
Gikan sa 28-33 nga biya human sa 1st quarter, ang Mavericks ningratsada sa 2nd quarter aron pagposte og 66-54 nga labaw sa halftime.
Human niini, kontrolado na sa Mavericks ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Ning sangkaa, tataw nga naglisod ang Heat sa pagtapak sa haw-ang nga nabiyaan sa ilang leading scorer nga si Norman Powell kinsa wala nakaduwa tungod sa iyang angol (sprained left ankle).
Ang Heat nga nahagbong sa 114-8 nga rekord, gipangulohan ni Kel’el Ware pinaagi sa iyang 22 puntos ug 10 rebounds samtang niamot og 20 puntos si Tyler Herro.
Si Flagg kinsa maoy kasamtangang No. 1 overall pick, nakigtambayayong ni Davis sa pagmugna sa katapusang walo ka puntos sa Mavericks. / Gikan sa wires