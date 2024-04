Heat index hayan moabot og 51°C

Usa ka meteorologist sa kagamhanan nipasidaan sa publiko nga ang heat index sa Sugbo sa umaabot nga mga buwan mahimo’ng moabot ngadto sa “delikado” nga 51 degrees Celcius.

Ang weather specialist nga si Jhomer Eclarino sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, niingon nga delikado kini nga heat index gikan sa 42 ngadto sa 51 degrees Celsius.

Ang una nga mga taho nagsugyot nga niini nga lebel, ang bikog sa kainit ug kakapoy lagmit kaayo mahitabo, ug ang heat stroke mahimo’ng posible sa padayon nga kalihukan sa gawas.

Ang heat index o “feels-like” nga temperatura misagol sa temperatura sa hangin ug humidity aron ipakita kon unsa ka init sa panahon nga bation sa lawas sa tawo.

Matod ni Eclarino niadtong Martes, Marso 26, 2024, nga ang pagsaka sa heat index tungod sa huwaw tungod sa El Niño phenomenon ingon man sa nagpadayon nga uga nga ting-init.

“We declared officially the start of warm, dry season or what we call ‘tag-init (summer) sa Pilipinas’, at the same time we are also monitoring the ongoing El Niño phenomenon also, thus, we can feel more the intense heat,” siya niingon.

Gideklarar sa Pagasa ang pagtapos sa northeast monsoon, nailhan usab nga amihan, kaniadtong Marso 22, nga nagtimaan sa pagsugod sa ting-init sa Pilipinas.

Duha lang ka season ang masinati sa Pilipinas, nga mao ang uga (dry) ug basa (wet). Bisan pa sa pagkawala sa usa ka klaro nga panahon sa ting-init, ang mga Pilipino sagad nagtan-aw sa ting-init nga ingon niini.

Matod niya nga base sa historical data, ang Sugbo makasinati kanunay sa labing taas nga temperatura sa buwan sa Mayo.

Matod ni Eclarino nga niadtong Mayo 31, 2010, atol usab sa El Niño phenomenon, ang probinsiya nitala sa labing taas nga temperatura sa 37 degrees Celsius surface temperature.

Nianang panahuna, naatol kini sa heat index nga 49 degrees Celsius. / KJF