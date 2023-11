Heat init gihapon

Gimugna ni Jimmy Butler sa 3rd quarter ang 18 sa iyang kinatibuk-ang 36 ka mga puntos aron pangulohan ang laing kadaugan sa host Miami Heat batok sa Brooklyn Nets, 122-115, sa Natio­nal Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Nobiyembre 17, 2023 (PH time).

Kini maoy ikapito’ng sunodsunod nga kadaugan sa Heat, kasamtangang labing taas sa 2023-24 season.

Human nila sugdi ang season og mangil-ad nga 1-4 nga rekord, ang Heat nanginit na og maayo ug ningpatong na kini sa ikatulong dapit sa Eastern Conference human nainat ang ilang baraha ngadto sa 8-4.

Ang Heat, nga nakaposte og pito ka sunodsunod nga mga kadaugan sa labing unang higayon gikan niadtong 2018, nakadawat sab og 26 puntos gikan ni Duncan Robinson ug 20 puntos gikan kang Bam Adebayo.

“We’re getting a little more organized, more comfortable,” asoy ni Heat Fil-Am coach Erik Spoelstra.

“And that allows you to be more confident.”

Ang Nets gipangulohan nila ni Mikal Bridges ug Lonnie Walker IV pina­agi sa ilang 23 puntos ma­tag usa samtang ningtampo og 16 puntos matag usa sila si Nic Claxton ug Cam Johnson.

Ang 18 puntos nga nahimo ni Butler sa 3rd quarter nakatabla sa labing dako nga puntos nga nahimo sa usa ka magduduwa sa Heat sa bisan unsa nga quarter sa regular season nga kombati.

Sa playoffs games, adunay higayon kani­adto nga nakamugna si But­ler og 21 pun­tos ug 22 puntos sulod lang sa usa ka quarter.

Gipasabot ni Butler nga mas nadasig siya ning sangkaa gumikan kay taodtaod na sab silang wala nakaduwa sulod sa ilang balwarte.

“It was fun to play at home for once,” matod ni Butler.