Heat midaob sa Pistons

Nagmangtas si Giannis Antetokounmpo ug gisunog sa Miami Heat ang Detroit Pistons, 137-117, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Miami niadtong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026 (PH time).
Ang all-around forward nipabuto og 34 puntos, 14 rebounds ug walo ka assists aron dalhon ang Heat sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kadaogan.
Nisaka ang Heat sa ikaupat nga pwesto sa Eastern Conference bitbit ang 7-6 (win-loss) nga baraha, samtang ang Pistons nagpabilin sa ikatulong pwesto dala ang 8-4 nga rekord.
Gitapos ni Antetokounmpo ang iyang weekend pinaagi sa pagiskor og kinatibuk-ang 71 puntos sulod sa duha ka duwa, human siya nakahimo og 37 puntos sa kadaogan sa Miami batok sa Cleveland.
Nakadaog ang Miami sa ikapitong higayon sulod sa ilang katapusang siyam ka duwa ug nahimong ikaupat nga team sulod sa miaging 25 ka seasons nga nagsugod og 0-4 apan nakabangon ngadto sa winning record sa ika-13 nga duwa. Nahimo sab kini sa Sacramento Kings (7-6) niadtong 2022-23, Oklahoma City Thunder (8-5) niadtong 2018-19, ug Dallas Mavericks (9-4) niadtong 2006-07.
Nakatabla sab kini sa pinakanindot nga siyam ka duwa nga dagan sa Heat sukad sa ilang 8-1 nga pagratsada niadtong Nobyembre 2023.
Ang sharp-shooter nga si Klay Thompson niamot og 26 puntos sa iyang pagbalik gikan sa sprained ankle, ang big man nga si Bam Adebayo nitunol og 20 puntos, ug si Davion Mitchell nitampo og 15 puntos ug siyam ka rebounds sa Heat.
Lig-on nga depensa ang gipakita sa Heat sa maong duwa diin siyam nila ka players nakabuhat og block. Sa tibuok duwa ang team adunay 14 ka blocks ug usa nalang ang kuwang para unta sa franchise record.
Si Cade Cunningham nipabuto og 33 puntos ug walo ka assists samtang si Kevin Huerter nidunol og 20 puntos ug pito ka assists sa Detroit. . / RSC