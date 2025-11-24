Heightened alert giisa sa Sugbo

Naka-heightened alert ang tibuok Probinsiya sa Sugbo tungod sa Bagyong Verbena nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) diin apektado ang Sugbo karong Martes, Nobiyembre 25, 2025.
Una nang niluwat og advisory si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga mayor sa kalungsoran nga mopahigayon og pre-emptive evacuation o pagpabakwit sa mga residente tungod sa risgo sa pagbaha o landslide, hilabina kadtong duol sa mga sapa.
“Our mayors and LGUs have been instructed to stay on heightened alert and activate their DRRM teams. If mo-order inyong LGU og pre-emptive evacuation, please mosunod lang ta. Earlier is always safer,” matod ni Baricuatro.
Subay niini, gimanduan ni Dennis Pastor, pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang tanang sakop sa local DRRMOs, nga mag-alerto ug himuon ang pagpabakwit sa mga lugar nga risgo.
Lakip na ang pag-monitor sa mga gidili nga mga kalihukan sama sa pagbiyahe nga risgo sa mga pasahero.
“No river cruising, no sea travels, if it’s not necessary ayaw gyud,” matod ni Pastor sa Nobiyembre 24.
WAY BIYAHE SA BARKO
Ang Philippine Coast Guard Central Visayas (PCG-CV) pinaagi sa tigpamaba Captain Jerome Lozada, sayo sab nga niluwat og suspension order sa tanang biyahe sa barko sa Visayas, sa Sugbo lakip na sa mga isla.
SUSPENDIDO ANG KLASE
Gawas sa biyahe, gimando sab ang temporaryong pagsuspenso sa face to face classes sa mga tinun-an sa probinsiya tungod sa risgo ug posible’ng epekto sa bagyo.
Apan mahimong mo-shift sa online classes ang mga tinun-an sa public ug private nga tunghaan.
Si Engr. Al Quiblat, pangulo sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, nagkanayon nga ang Bagyong Verbena magdala og daghang uwan sa Sugbo hinungdan nga kinahanglan kining matngunan ug mosunod sa mga mando sa pagpabakwit aron malikay sa risgo.
“It doesn’t matter asa siya mo landfall sa different parts of Cebu as long as we are prepared sa kusog nga pag-ulan...Kay i-expect nato nga maabot og 100-200 millimeters of rain,” matod ni Quiblat sa Nobiyembre 24.
Bisan og dili susama og gikusgon sa Bagyong Tino, apan dili kini kakompiyansaan tungod kay ang sagunson nga pag-uwan nga nagsugod sa gabii sa Nobiyembre 24 hangtod sa 25 posible nga moresulta sa mga pagbaha.
“Yes, of course kay ang atong waterways, atong rivers ang capacity is reduced tungod sa siltation. Kadtong na-loosed soil pag Tino from the upstream so na-deposit nato siya, so mabaw na ang kasapaan ug mga drainage. So magbantay sa mga pag-ulan nga atong gi-anticipate,” dugang ni Quiblat. / ANV