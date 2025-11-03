Heightened alert giisa sa Sugbo

Giandam na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mga response team samtang gipaabot nga moagi si Bagyong Tino sa probinsiya karong Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nagsugod na sa pagpatuman sa ilang estratehiya niadtong Lunes, Nobiyembre 3, aron malikayan ang casualty ug dakong kadaot kon ugaling mo-landfall ang bagyo sa probinsiya.
Gi-activate sa PDRRMO ang ilang Emergency Operations Center ug nakig-alayon sa Office of Civil Defense (OCD), sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ug sa tanang local government units (LGUs) alang sa padayon nga pag-monitor sa bagyo.
Subay sa plano, ipakatap sa PDRRMO ang mga search, rescue, and rapid damage assessment (SRR and RDANA) team samtang seguraduhon sab nga luwas ang ilang kahimtang.
Ang tanang LGUs gimanduan nga mopahigayon og pre-disaster risk assessment aron pabakwiton kadtong mga residente nga nagpuyo sa mga lugar nga adunay taas nga risgo.
Gimanduan sab ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa iyudad ug munisipalidad nga i-activate ang ilang Incident Command Systems, ingon man mga emergency center.
Ang Provincial Social Welfare and Development Office nag-andam nang daan og mga pagkaon ug dili pagkaon nga mga butang ug nakig-alayon sa mga LGU alang sa pagpang-apudapod niini ngadto sa mga apektadong pamilya nga anaa sa mga evacuation center.
Samtang, ang Provincial Engineering Office nag-andam og mga generator set alang sa paghawan sa dalan ug pagpabalik sa kuryente kon adunay power outage.
Ang Cebu Provincial Police Office, Joint Task Force Cebu, ug ang Bureau of Fire Protection 7 gitahasan sa paghatag og seguridad, pagtabang sa pagpabakwit, ug ubang mga post-disaster clearing operation.
Usa ka lahi nga plano sa pagpangandam ang gipatuman alang sa 11 ka lungsod sa Amihanang Sugbo nga grabe nga naigo sa 6.9-magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30 sama sa Sogod, Tabogon, Borbon, Bogo City, San Remigio, Tabuelan, Medellin, Daanbantayan, Sta. Fe, Bantayan, ug Madridejos.
Kining mga LGU nga aduna pay mga pamilya nga nawad-an og balay ug kasamtangang nagpuyo sa mga Tent Cities ug temporary shelters, gimanduan nga unahon ang pre-emptive evacuation sa higayon nga iisa ang public storm signal no. 2. / CDF, CAV, DPC, ABC