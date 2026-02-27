Helmet, intercoms gidonar ngadto sa HPG 7

Usa ka Japanese national ang nidonar og 25 ka mga helmet ug 25 ka Bluetooth intercoms sa Highway Patrol Group (HPG) 7 sa Biyernes, Pebrero 27, 2026.
Si Masashi Nagata nga duha na ka dekada nga nagpuyo sa Sugbo naaghat sa paghatag sa maong mga helmet aron maproteksyonan ang mga sakop sa HPG 7.
Malipayon nga gidawat sa hepe sa HPG 7 nga si Police Lt. Col. Wildemar Tiu ang maong mga butang kay alang niya dako kaayo kini nga gamit sa ilang trabaho.
Matod ni Tiu nga si Nagata nakakompleto na sa ilang Executive Motorcycle Riding Course ug usa sab ni sa nisuporta sa mga programa sa HPG 7.
Tungod niini isip paghatag og pasalamat, gitunolan sa HPG 7 si Nagata og certificate of appreciation.
Giapudapod sab ni Tiu ang 25 ka helmet sa iyang mga personnel nga maoy kanunay nga magpatrolya sa kadalanan.
“Kon mag-motor ka kinahanglan naka-helmet ka. Number 1 for safety reason you need to have your helmet to protect your head from any possible injuries sa posible’ng accident,” matod ni Tiu.
Gipaagi ang donasyon sa Regional Advisory Council sa HPG 7 sa paninguha sa Chairman niini nga si Jose Mendaros. / AYB