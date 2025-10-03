Helper nangawat sa iyang amo, sikop

Gipadakop sa amo ang iyang katabang nga gidudahan niyang nangawat sa iyang mga mahalon nga alahas alas 10:30 sa gabii niadtong Miyerkules, Oktubre 1, 2025, sa Sabellano Street, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo.
Ang gipadakop giila nga si Tommy, 42 anyos, ulitawo, usa ka helper nga nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Si Tommy kasamtangang gibalhog sa prisuhan sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office (CCPO) ug mag-atubang sa kasong “qualified theft”.
Ang nagpadakop kaniya mao ang iyang amo nga si Roland Lastimoso Chiong, 53 anyos, nga adunay kapuyo.
Matod sa report, gi-hire sa biktima si Tommy aron maglimpyo sulod sa iyang panimalay alas 6:00 sa buntag nianang adlawa.
Apan human niadto, iyang namatikdan nga nahanaw ang iyang mahalong alahas— usa ka gold bracelet nga mobalor og P39,000.
Nagduda ang biktima nga gikuha sa suspek ang maong bracelet hinunghdan nga iya kining gisikop ug gi-turnover ngadto sa Police Station aron ipapriso. / GPL