Hemorrhage gikamatyan sa 2 anyos

Nagtuo nga natulog lang, apan patay na diay nga naabtan sa inahan ang 2-anyos nga anak nga lalaki, pasado alas 3 sa kadlawon, Miyerkules, Septiyembre 16, 2026, sulod sa ilang giabangan nga kuwarto sa dalan Santan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa sa imbestigasyon sa Labangon Police, personal nga nireport si alyas Tin, 22, inahan sa bata, nagpahibalo nga wa na nagginhawa iyang anak sa dihang naabtan sa iyang pagpauli gikan sa trabaho, isip entertainer sa usa ka bar sa dalan Mango Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Nasayran nga gibilin ni Tin ang iyang anak ngadto sa iyang 37-anyos nga kapuyo nga si Lyle nga maoy nagbantay.
Apan sa pag-uli sa maong inahan, natingala siya nga nag-inusara ang bata sa kuwarto nga gihabulan sa pagtuo nga natulog apan wala si Lyle.
Gipangita pa ni Tin ang iyang kapuyo sa pagtuo nga naa lang sa gawas ug na-send og mensahe: “Sorry kayo, babe. Love kaayo ta mo,'' hinungdan nga nagduda siya.
Pagbalik sa inahan sa ilang giabangan nga kuwarto, dako iyang katingala nga bisan nga saba ang pag-abli sa pultahan, wala gyud nimata iyang anak nga dali raman unta kini makabantay.
Nakamatikod ang inahan nga daw wala na magginhawa ang bata, bisan nga iyang gipukaw apan wa na kini mohilak o molihok hinungdan nga gidala niya sa Cebu City Medical Center.
Ang mga bun-og posible nga mga pinaakan sa suspek ngadto sa bata sa higayon nga siya manggigil.
''Naa na man koy makita bun-og sa akong anak pero sa iyaha (suspek), way of disciplining ra kuno. Iyang ingon about sa mga lagom sa bata kay sa iyang pinaakan ra kay manggigil siya.''
Namatikdan sab nga naputos sa bun-og ang lawas sa bata.
NADAKPAN
Pinaagi sa mga impormasyon nga nakuha sa kapulisan, nipahigayon ang Labangon Police Station og hot pursuit ug nadakpan si Lyle alas 9:30 sa gabii sa sa Miyerkules, Septiyembre 16 sa Sityo Nazareth, Barangay Buhisan, Siyudad sa Sugbo.
Samtang sa habig sa suspek, iyang gipanghimakak nga iyang gikulata ang bata.
Nisaysay si Lyle nga daan na nga galain ang lawas sa bata sa miaging adlaw kay matod pa nauwanan ug daan na kini nga nagsuka ug kalibang.
Gani, nihangyo si Tin nga dad-on nila sa hospital apan nipugong si Lyle sa pagtuo nga maulian ra ang bata.
''Pagmata nako (alas 2 sa kadlawon) nagbula-bula na iyang baba napuno na sa saliva ug mucus. Mao to gihigop nako iyang ilong, daghan kaayog sip-on,” pamahayag ni Lyle.
Dihang wala na magginhawa ang bata ug nilagom na ang baba, nilakaw siya tungod sa kahadlok.
''Nidagan ko kay nakulbaan kay wa na man siya gaginhawa. Nahadlok ko kay padung akong pares niya wala koy nawong ikaatubang niya. Di ko maka-open up nga namatay iyang anak,” dugang pa sa suspek.
Nasayran nga lima ka buwan na ang relasyon sa suspek ngadto sa inahan sa bata ug mga duha ngadto sa tulo ka bulan pa lang sila nagpuyo.Ang kabanay sa bata desidido mopasaka og kaso’ng murder batok sa supek.
CAUSE OF DEATH
Base sa giluwatan nga death certificate, natala nga ang hinungdan sa kamatayon sa bata mao ang subdural hemorrhage sa dihang nasuta nga adunay blood clot sa ulo niini.
Posible nga resulta kini sa blunt traumatic head injury nga mahimong gibunalan tumong sa ulo, naugbok, o giparok nga niresulta sa pagdugo sa ulo. / Dugang taho ni AYB/ABC