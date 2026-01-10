Hepe, 2 ka polis gipusil sa kauban

Hepe sa Sibulan Municipal Police Station sa Negros Oriental Police Office (NOPO) uban sa duha niya ka sakop ang nakalas human pusila sa laing polis nga unang nakapusil patay sa usa ka babaye sulod sa usa ka imnanan sa maong lungsod alas 9:35 sa gabii, Biyernes, Enero 9, 2026.
Ang dead on arrival sa tambalan mao silang Police Captain Jose Edrohil Cimafranca, hepe sa Sibulan ug ang duha niya ka kauban nga silang Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua ug Patrolman Rey Albert Temblor.
Ang suspek giila nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saycon, sakop ra usab sa Sibulan Police Station nga nitahan alas 10:45 sa gabii didto sa Tanjay City Police Station nga sakop gihapon sa Negros Island Regional Police Office .
Matod ni Police Lieutenant Colonel Joem Malong ang spokesperson sa NIRPO nga unang gipusil sa suspek ang usa ka babaye sa imanan nga si Sheila Mae Denauanao sa wala pa matino nga hinungdan.
Sa gihimong follow up investigation nasayran nga sa wala pa ang nahitabong pagpamusil ang tulo ka mga polis nga gipamusil, nag uban pa nga nag inom sa SAB Resto Bar ug nanglingkod sa usa ka couch.
Pipila ka minuto, gitawag nila ang babaye nga si Sheila Mae ug gipalingkod sa ilang tupad apan kalit lang nga nitindog ang suspek nga si Saycon ug iya ning gipusil sa makagdahang higayon.
Dali nga nanindog ang tulo ka polis ug nigawas sa imnanan paingon sa sakyanan ni Cimafranca uban sa suspek nga si Saycon.
Ang maong insidente dali nga natawag sa police station sa Sibulan nga dali usab nga gi respondehan sa kapulisan.
Pag abot sa mga polis sa lugar , nakita ang sakyanan nga iya sa ilang hepe nga si Cimafranca nga mao ang Mitsubishi Lancer nga naa na sa daplin sa karsada atubangan sa Toyota Sibulan.
Sa pagsusi, nakita ang tulo nga naligo na sa ilang kaugalingong dugo nga duna nay samad pinusilan sa lawas ug wala na si Saycon.
Gidali pagdala sa tambalanan ang mga biktima apan gideklarar nga pulos dead on arrival.
Nilusad og manhunt ang kapulisan human mahibaw-i nga ang naghimo sa krimen ang ila ra usab nga kauban nga si Saycon.
Pagka alas 10:40 sa gabii, ang Tanjay City Police Station nipahibawo nga nitahan kanila ang suspek.
Ang hepe sa PRO-NIR nga si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay nimando na sa iyang mga sakop sa NOPO nga mohimo og lawom nga imbestigasyon labot sa maong insidente.
Gipasalig niini nga walay mahitabong pagtabon sa hitabo sanglit usa man ka polis ang nalambigit ug silutan ang nakahimo sa krimen.
“There will be no whitewash. This investigation will be conducted with full transparency, and anyone found liable, will be held accountable under the law,” matod ni Ibay.
Gawas sa kasong criminal mag-atubang usab ang suspek og administrative investigation ug ang silot mao ang pagkatangtang sa serbisyo.
Gitahan usab ni Saycon ang iyang service firearms nga gituohan nga maoy gigamit sa pagpamusil sa mga biktima. / AYB