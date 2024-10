Hepe, 2 personnel sa Stn 4 sa LCPO, gibalhin sa PRO7

Anaa na sa Regional Holding Admin Unit sa Police Regional Office (PRO) 7 ang hepe sa Marigondon Police Station lakip na ang duha ka personnel nga giingong nangulata sa usa ka tinun-an human dudahi nga nangawat sa iyang amo sa miaging semana.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga kabahin sa proseso ang pagrelibo sa mga polis kon adunay himuon nga imbestigasyon batok kanila.

Iyang gipasabot nga aron dili makaempluwensya sa himuon nga imbestigasyon kinahanglan sila nga parelibohan sa katungdanan.

Gipasalig ni Pelare nga ang hepe sa PRO-7 dili modupa sa mga polis kon mapamatud-an nga sad-an sa ilang nahimo.

“Klaro man ang position sa atong Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin sa ingon ani nga mga sitwasyon, we will never condone any deviations from the police operational procedure, kung naa man gani tay mapamatud-an nga ni violate sa police operational procedure in the conduct of investigation as in this case then we will file the necessary charges,” matod ni Pelare.

Apan mipasabot si Pelare nga ilang hatagan og oportunidad ang matag personnel nga makapresentar sa ilang kaugalingon kung unsa ka tinuod ang pangangkon sa reklamante nga kabahin sa due process.

Una na nga mipahinumdom ang pangulo sa PRO 7 atol sa iyang paglingkod nga sa iyang katungdanan sa tanang polis nga kinahanglang mobalik gyud sila sa basic sa pagpamulis.

Kinahanglan nga sundon ang unsay nalatid sa police operational procedure ug kung dunay molapas niini mibahad ang heneral nga iyang silotan kutob sa ilang mahimo pinaagi sa pagpasaka sa kaso. / AYB