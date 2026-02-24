Hepe, 3 ka sakop sa Sevilla PStn. sa Bohol, girelibuhan

Girelibohan sa katungdanan ang hepe sa Sevilla Municipal Police Station sa Bohol uban sa tulo niini ka sakop human pasanginli sa usa ka konsehal sa Barangay Ewon nga sila nangulata niadtong Pebrero 10, 2026.
Matod ni Barangay Konsehal Eric Gumanoy, nahitabo ang insidente alas-11 sa gabii samtang didto siya sa iyang payag human nanugway og baka tungod sa uwan.
Suma sa iyang asoy, dunay mga lalaki nga nagpaila nga polis ang nanuktok sa iyang pultahan. Gipugos siya nga pakanaugon aron mag-estorya sa ngitngit, apan nibalibad siya tungod sa kahadlok.
Sa dihang wala siya mosugot, giingong gisumbag siya sa iyang tiyan. Nisulay siya og dagan ngadto sa balay sa iyang silingan aron mangayo og tabang, apan giguyod siya sa mga polis ug gidala sa station.
Ang maong hitabo nakuhaan og CCTV footage nga gi-upload na karon sa social media, diin positibong giila ang upat ka polis, usa ka Police Captain nga mao ang hepe, duha ka Police Master Sergeant, ug usa ka Police Patrolman.
Si Police Major Rey Olar, information officer sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), nagkanayon nga gihimakak sa hepe ang maong pasangil.
Base sa ilang police blotter, nagpahigayon sila og lehitimong buy-bust batok ni Gumanoy alas 2:00 na sa kaadlawon niadtong Pebrero 11, 2026.
Makita sa footage nga alas-11 pa lang sa gabii niadtong Pebrero 10 nahitabo ang pagpang-abuso, butang nga nahimong basehan sa imbestigasyon sa Provincial Internal Affairs Service (PIAS).
Nasayran usab nga si Gumanoy nalambigit sa ilegal nga drugas kaniadto sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug mitahan na sa iyang kaugalingon.
Tungod sa seryosong pasangil, si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nimando sa dinaliang pagrelibo sa upat ka polis aron dili sila maka-impluwensya sa imbestigasyon.
Sila kasamtangang gibalhin sa Regional Personnel Holding and Admin Unit (RPHAU) sa Sugbo. / AYB