Hepe girelibohan tungod sa ‘pagpangulata’

Gimando ni Police Regional Office (PRO) 7 Director Brig. Gen. Anthony Abe­rin ang pagrelibo sa station commander sa Marigondon Police Station ug laing lima ka personnel nga nadestino sa station kalabot sa giingong pagdagmal sa usa ka tinun-an sa Criminology.

Sa press conference sa Camp Crame, ang bag-ong na-promote nga hepe sa PNP Public Information Office nga si Brig. Gen. Jean Fajardo niingon nga gawas sa hepe sa Marigondon Police Station, gi-relieve usab sa puwesto mao ang chief clerk, desk officer, imbestigador, ug ang duha ka polis nga gipasanginlan sa pagkulata sa biktima.

“Na-relieve po sila pending investigation. According to him (Aberin), kung mapapatunayan talaga na may kinalaman talaga sila dito hindi sila mangingiming sampahan sila ng kaso.” matod niya.

“Pinaiimbestigahan na po ito as we speak at ‘yung ating biktima ay kukuhanan na nila ng statement para makapagsampa po ng kaukulang reklamo,” dugang niya.

Sa post sa pamilya sa biktima, niadtong Oktubre 4 sa gabii, siya ug ang tag-iya sa balay diin siya nag-alagad isip caretaker sukad sa edad nga nuybe, miadto sa Marigondon Police Station aron i-report ang insidente sa pagpanulis nga naglambigit sa tulo ka mga suspek diin nakuha ang usa ka bisikleta ug usa ka chainsaw. Apan ang biktima giingong gipasanginlan sa kapulisan nga maoy nikawat sa maong mga butang.

Giingong gipasidan-an siya sa kapulisan sa posibleng mahitabo kon dili siya mokoope­rar sa ilang imbestigasyon ug matod pa gipaluhod siya dihang gikulata sa mga polis.

Gibuhian siya sa mga awtoridad human mapamatud-an nga dili sad-an sa mga kaso ug pagkahuman gidala sa usa ka ospital alang sa pagtambal sa mga samad nga iyang naangkon gikan sa pagdagmal.

Una nang nimando si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan sa kapulisan sa paghimo og lawom nga imbestigasyon sa insidente.