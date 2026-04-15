Hepe Highway Patrol Unit 7 giilisan human sa 5 ka buwan

Nanamilit na sa katungdanan ang outgoing Regional Chief sa Highway Patrol Unit (RHPU) 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu ngadto kang Police Regional Office (PRO) 7 Director, Police Brigadier General Redrico Maranan.
Si Tiu ibalhin sa Highway Patrol Group sa Rehiyon 10 sugod sa Huwebes, Abril 16, 2026.
Ang mohulip kaniya sa RHPU 7 mao si Police Colonel Richard Bogoy Gumboc, sakop sa Philippine National Police Academy (PNPA) Class of 1998 kinsa gikan sa National Headquarters sa HPG.
Kabahin sa maong rotation, pulihan ni Tiu si Police Colonel Ruel Rullan Sermese sa Rehiyon 10. Samtang si Sermese mao nay moasumir sa katungdanan nga biyaan ni Colonel Gumboc sa Human Resource and Management Division sa HPG Central Office.
Gipasabot ni Tiu nga ang pagkahepe sa RHPU 7 usa ka exclusive position nga alang lamang sa usa ka Full Colonel.
Tungod kay si Tiu kasamtangan pa nga Lieutenant Colonel, kinahanglan una siyang ibutang sa usa ka Table of Organization (TO) position sa laing rehiyon diin mamahimo na siyang ma-promote ngadto sa pagka-Police Colonel.
Si Tiu nga sakop sa PNPA Class of 2003, natudlo nga hepe sa RHPU 7 niadtong Nobiyembre 24, 2025.
Iyang gihulipan niadto si Police Colonel Neil Francia nga niretiro na sa serbisyo.
Nagkanayon si Tiu nga dako ang iyang pasalamat sa mga Sugboanon tungod kay sulod sa lima ka buwan niya sa katungdanan, daghan siya og mga nakab-ot nga accomplishment alang sa kahapsay sa kadalanan. / AYB