Hepe: Milungkab sa mall nailhan; 2 taga Luzon

Nailhan na sa Danao City Police Station ang duha sa unom ka mga tulisan nga ninglungkab sa dakong tindahan sa siyudad ug ningsakiyo sa gibana-banang dul-an P5 milyunes nga balor sa mga alahas gikan sa usa ka jewelry store sa sulod sa mall niadtong Hunyo 20, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Clark Ike Arriola, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao, nga base sa ilang imbestigasyon, ang mga suspek nagbase sa Luzon area.

Human sa insidente niumol dayon si Arriola og Special Investigation Task Group (SITG) station level diin iyang gipatawag ang tanang mga imbestigador, lakip na ang ubang stakeholders sa siyudad aron motutok sa pagpangita ug pag-ila sa mga tulisan.

Ilang gipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera ug dinhi ilang nasuta nga nag-abang og pension house sa gawas sa dakbayan.

Duha ka adlaw sa wala pa ang krimen, nag-abang nang daan sa pension house ang mga suspek ug human sa pagpanglungkab dali nga ning-checkout.

Nakuha nila ang plate number sa sakyanan nga ilang gigamit ug ilang nahinabi ang tag-iya niini nga maoy nakahatag og impormasyon sa mga imbestigador.

Human makuha ang hulagway sa duha nga maoy naklaro sa CCTV camera, ilang gitandi sa picture niini nga naa sa kustodiya sa kapulisan.

Ila ning gipakita sa mga nga nagpuyo ug positibo nga niila sa duha diin ang usa nadakpan na sa kapulisan sa Luzon niadtong 2020.

“We are thankful of the Region also and the Province because all of the stations participated in the investigation. It was found out that they were staying in a pension house outside of Danao,” matod ni Arriola.

KONEKTADO BA

Dugang ni Arriola nga ilang gipangsuta usab kon duna bay koneksyon ang paglungkab usab sa usa ka dakong tindahan sa dakbayan sa Carcar niadtong Hunyo 29, 2024.

Kini tungod kay susama man ang modus nga gihimo sama sa pagbangag sa sementadong bongbong sa luyo sa tindahan.

Ang mga CCTV video nga naa sa kustodiya sa Danao City Police Station ila usab nga gipakita sa mga imbestigador sa kapulisan sa Dakbayan sa Carcar.

Dako ang posibilidad nga wala pa makagawas sa isla sa Sugbo ang maong mga tulisan tungod kay human sa duha ka insidente sa pagpanglungkab, matod ni Arriola, ila nang gipang-monitor ang mga exit point sama sa mga pantalan nga didto posibling moagi.

Giandam na nila ang mga dokumento sa pagpasaka sa kasong robbery batok sa mga tulisan.

Nagtuo si Arriola nga dunay local boys nga kauban sa maong mga tulisan. / AYB