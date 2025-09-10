Hepe sa 5 ka police stns. sa Cebu City gi-reshuffle

Nihimo og lahugay ang Cebu City Police Office (CCPO) sa mga hepe sa lima ka police stations sugod sa Miyerkules, Septiyembre 10, 2025.
Ang hepe sa Parian Police station 1 nga si Police Major Marvin Fegarido mao na karon ang hepe sa Abellana Police Station 2 ug ang nihulip kaniya mao si Police Major Alvino Enguito gikan sa Talamban Police Station 8.
Si Police Major Eric Papong gikan sa Abellana mao na karon ang mangulo sa Guadalupe Police Station 9 samtang ang iyang gihulipan nga si Police Major Mile Damoslog kasamtangan nga gibutang sa CCPO Headquarters.
Ang hepe sa Mambaling Police Station nga si Police Captain Wilmer Castillo gibalhin sa Talamban ug ang mohulip kaniya mao si Police Major Michael John Arandia.
Wala pa hinuon mohatag og pagpasabot si Police Colonel Enrico Figueroa sa paglahugay sa iyang mga station commanders.
Apan una na siya nga mipahibalo sa mga sakop sa media nga duna siyay himuon nga pagbalhin sa uban nga mga hepe sa kapulisan tungod sa kadugay na nila sa ilang posisyon.
Mando ni Figueroa sa maong station commanders nga ipadayon lang ang ilang nasugdan nga mga programa aron nga magpabilin nga malinawon ang ilang hurisdiksyon. / AYB