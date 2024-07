Hepe sa Argao Police gihulga’ng patyon

Nakadawat ug hulga sa iyang kinabuhi ang hepe sa Argao Police Station nga si P/Maj. Janus Giangan human niya lutosa ang grupo sa mga tulisan nga gipangulohan ni Roel Gomez.

Matod ni Giangan sa interview sa Superbalita Cebu nga niadtong Sabado, Hulyo 20, 2024, nakadawat siyag mensahe sa iyang Facebook nga maayo lang siya sa estorya wala sa buhat.

Matod sa hulga: “Maayo ra ka sturya, wala ka sa buhat! Buk-on ko na imong ulo makita ka!”

Apan wala kini gikahadlok ni Giangan gani matod niya walay hunong ang ilang manhunt sa grupo ni Gomez sanglit daghan kinig warrant of arrest.

Pito ka mga warrant of arrest ang giatubang ni Gomez nga giluwatan sa korte nga naglangkob sa tulo ka murder, robbery with intimidation, illegal possession of firearms, attempted murder ug illegal discharge of firearm.

Matod pa sa hepe nga si Gomez ang nag-chat niya gumikan kay naka ila siya sa duha ka account niini.

Human nila na operate ang grupo ni Gomez nga miresulta sa kamatayon sa kauban niini nga si Eugene Asentista samtang nakaikyas si Gomez kauban si Jimboy Mejares.

Sukad ani daghan na ang nadawat nga hulga ni Giangan nga nag tinguha nga gusto siyang patyon tungod sa paggukod kanila sa bukid.

Ang grupo ni Gomez ang responsabli sa mga tulis sa lungsod sa Argao ug mga kasikbit nga lugar niini.

Daghan na sa mga residente sa bukid ang nangahadlok sa maong grupo tungod kay duna kini mga armas. / AYB