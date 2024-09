Hepe sa Carbon police gihulipan

Bag-o na ang hepe sa Carbon Police Station ubos sa Cebu City Police Office (CCPO) human hulipi sa katungdanan si Police Major Philip John Libres sa kanhi hepe sa Police Station sa lungsod sa Liloan nga si Police Major Eric Gingoyon.

Gipahigayon ang turnover of command sa conference room sa CCPO sa pagpangulo ni Police Colonel Antonietto Cañete nga gisaksihan sa mga hepe sa mga police station sa dakbayan sa Sugbo.

Ang kamandoan sa pagrelibo kang Libre giluwatan kini ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, pinitsahan niadtong Septiyembre 3, 2024.

Matod ni Cañete, ang pagkahimong hepe sa usa ka polis wala magpasabot nga hangtod-sa-hangtod hepe sa usa ka station apan mahulipan ubos sa normal nga sirkustanisya sa 'tour of duty' o magdepende sa performance niini.

Bisan siya nga maoy nangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mahimong ugma pwede siya nga pulihan sa iyang katungdanan kung magpabaya siya sa iyang trabaho nga tungod ani iyang hagit sa mga hepe sa matag police station nga himuon lang ang ilang trabaho nga mao ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw sa ilang huresdiksyon.

Nakadayeg si Cañete kang Libres nga human sa nahitabong pagpanulis sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon Barangay Ermita niadtong miaging buwan ug nasayod na siya nga hulipan siya sa katungdanan apan wala siya magpaapekto niini, padayon kini sa iyang trabaho nga mao ang pagpangita sa mga responsable.

Wala maluya si Libres gani nakuha nila ang sakyanan nga gigamit sa pag-ikyas sa mga tulisan ug nadakpan ang mga kauban niini nga mga local boys nga gipasakaan na og kaso sa korte.

"Sa ating outgoing (chief), I really appreciate your effort bisan alam nya na i-relieved na siya still ginagawa pa rin ang trabaho, hindi nagbabago. Walang kasigurohan kung saan siya pupunta hindi na babago ang momentum nya. He still he did it very well. Binigay nyang best nya pagtawag ko pag-instruct ko ginagawa kaagad which to solution of our problem," dugang ni Cañete.

Si Libres kasamtangan nga idestino sa Regional Personnel Holding Admin Unit sa PRO 7 nagpaabot kung asa ang sunod niya nga assignment.

Nadestino siya sa Carbon niadtong Nobiyembre 2023 apan human nahitabo ang duha ka pagpanulis sa duha ka jewelry stores, nipagawas og kamandoan ang PRO 7 sa pagpahulip kaniya sa katungdanan.

Mimando ang CCPO sa bag-ong Hepe sa Carbon Police Station 5 nga si Major Gingoyon nga hatagan gyud og prayoridad ang deployment.

I-maximize ang resources aron masiguro nga mahatag gyud ang tukmang seguridad ngadto sa komunidad , dugang ni Cañete. / AYB