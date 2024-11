Hepe sa CCPO wala mahadlok sa bahad

Nitumaw ang komusyon sa sulod sa Cebu City Hall niadtong Biyernes, Nobiyembre 8, 2024 human posasi si kanhi City Administrator Collin Rosell tungod sa kasong usurpation of authority human siya buot mo asumir og balik sa iyang katungdanan bisan wala pay kamandoan sa Ombudsman.

Atol sa interview sa media, nibahad ni Rosell nga mokiha og patongpatong nga kaso batok kang Police Colonel Antonietto Cañete, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) tungod sa pagpaposas kaniya.

Apan, ang hepe sa CCPO nipadayag nga wala sila mahadlok sa bahad ni Rosell kay andam nila kining atubangon sa insaktong hawanan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa CCPO, nga usa usab ka abogada nga wala na sila ma surprisa sa pamahayag sa kanhi administrator ug iya usab nga katungod.

"If iyahang tinud-on ang iyang statement because if he believes nga naa siyay katungod nga na-violate, it is his rights to protect it," matod ni Macatangay.

Gibutyag ni Macatangay nga duna silay lig-on nga ebedensya nga magmatuod sa korte nga naka lapas si Rosell human mihimo kini sa function isip City Administrator ug mipatawag og meeting sa department heads sa City Hall.

Sila sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo matod ni Macatangay motuman lang sa mando gikan sa legal nga otoridad ug kung dunay kamandoan gikan sa DILG o kaha sa Ombudsman nga mamahimo na nga mo balik sa katungdanan ang na dismiss nga mayor andam sila sa pagtuman niini.

Magpadayon ang presensya sa mga police sa vicinity sa Cebu City Hall matod ni Macatangay ilabi na nga dunay hugon-hugon nga mobalik na usab ang mga supporter sa na dismiss nga mayor ug giingong mo pugos kinig tunga sa iyang opesina bisan walay kamandoan sa korte.

Ang presensya sa mga police mao matod pa ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw ug aron dili ma balda ang transaksyon sa mga Sugboanon sa City Hall.

Giingong sa sunod semana ipasaka na ni Rosell ang iyang kaso batok sa mga opisyal sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. / AYB